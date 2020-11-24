SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 24 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 24 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Tehlikeli artış sürüyor | Video

24 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 162.231

HASTA SAYISI: 7.381

VEFAT SAYISI: 161

İYİLEŞEN SAYISI: 3.678

"DESTEĞİNİZ ŞART"

Sağlık Bakanı Koca: "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart."

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 161.125

HASTA SAYISI: 6.713

VEFAT SAYISI: 153

İYİLEŞEN SAYISI: 3.254

TEDBİRLERE UYUN MASKE TAKIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.