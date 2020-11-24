Yazıcıoğlu suikastında son dakika gelişmesi! Kritik bilgi "75 saniye"

Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle ilgili ByLock konuşmaları ve itirafçının verdiği ifade sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan MAK timlerinin bulunduğu helikopterin pilotu Davut Uçum ile astsubay Aydın Özsıcak'ın hatıra kalsın diye çaldığı cihazın hayati önem taşıdığı ortaya çıktı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne neden olan kazada ortaya çıkan son dakika ayrıntısına göre bölgedeki F-4 uçaklarına ilişkin çok kritik bir bilgiye ulaşıldı

Hava Radar kayıtlarına göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü an bölgede Malatya 7. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-4 savaş uçağı bulunuyordu. Helikopter kazasından önce havalanan savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla ilgili yapılan incelemede, 4 dakikalık radar görüntülerinin karartıldığı ya da silindiği belirlendi.