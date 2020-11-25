Ankara 'Çinçin'de polisin önlemleri suç oranını yüzde 7 düşürdü

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Örnek, Plevne ve Aktaş mahallelerini kapsayan eski adı ile 'Çinçin' olarak bilinen bölgede başta uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Bu kapsamda ekipler, söz konusu bölgede uyuşturucuya geçit vermemek için 3 Ekim'den itibaren 7 gün 24 saat esasıyla bölgenin tüm giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekiplerin 3 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında yaptıkları denetimler sonucunda, bölgede suç oranları yüzde 7 düşerken, uyuşturucu madde ihbarları da yüzde 50 azaldı.

'BÖLGE HALKI OLARAK ÇOK MEMNUN OLUYORUZ'

'Narkotim'lerin koordinesinde yapılan uygulamalarda Trafik, Asayiş ve Köpek Eğitim Merkezi Şube müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polisler de yer aldı. Söz konusu bölgenin Ankara'nın ilk yerleşim yerlerinden olduğunu ve 41 yıldır söz konusu bölgede ikamet ettiğini belirten Musa Yüce, güvenlik güçlerinin yaptıkları uygulamaların mahalleliye huzur verdiğini söyledi. Bölgenin artık yasa dışı olaylarla anılmasını istemediklerini belirten Yüce, "Maalesef buranın adı yasa dışı olaylarla anılmaktadır. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu bu uygulamalar sayesinde yasa dışı olayların önü kesiliyor, bölge halkı olarak biz çok memnun oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Koray Uyur da denetimlerin çok yerinde olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu uygulamalar sayesinde suç oranları düştü. Ağabeylerimiz mahallenin tüm giriş-çıkış noktalarını kontrol altına aldı. Buranın halkı yapılan bu uygulamalardan çok memnun, daha huzurluyuz" dedi.