SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! 24 Kasım 2020 Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

fTürkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayından ilk vakası tespit edilen corona virüsü salgınında Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanlarınca elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ışığında hazırlanan Türkiye günlük koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafında Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında canlı yayında kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bugünkü (24 Kasım 2020 Salı) 24 Kasım koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler son dakika Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında paylaşılan 24 Kasım koronavirüs tablosu ile yurt ve dünyadan meydana gelen son dakika corona virüsü haberleri ile ilgili detaylar şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.
Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım
Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.