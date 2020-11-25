Barış Atay’a saldırı davasında yeni gelişme! Atay’a saldıranlar tahliye edildi

İstanbul Kadıköy'de, 31 Ağustos'ta Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin Ömür Canbolat (35), Çağlar Baş (23) ve Çağrı Hasan Çalışkan (23) adlı 3 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Atay'ın milletvekili olduğunu bilmediklerini savunmuştu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmaya katılmayan Barış Atay'a çağrı kağıdı gönderilmesine karar vermişti.

''YERDE TEKME TOKAT DÖVDÜLER''

İstanbul Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıda Ömür Canbolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan adlı 3 sanığın yargılandığı dava, İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşma saatinde Barış Atay ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken tutuklu 3 sanık, duruşmaya SEHBİS sistemiyle katıldı. Atay ifadesinde arkadaşı Pınar Güsar ile birlikte Kadıköy Moda'da gürürken arkasında ayak sesleri duyduğunu, sanık Ömür Canbolat'ın arkasından sarılıp 'vatan haini,şerefsiz' diye bağırarak kendisine yumruk atmaya başladığını, kendisinin yere kapandığını ve diğer 2 sanık Çağlar Baş be Çağrı Hasan Çalışkan'ın da Canbolat'a katılarak üçünün yerde kendisini yumruklayıp tekmeledikleri, darp edildiğini söyledi. Olayın sokakta yol verme olayı olmadığını, sanıklarla arasında hiçbir konuşma geçmeden kendisine saldırdıklarını ifade etti. Sanıkları tanımadığını söyleyen Atay, 'sanıklardan şikayetçiyim' dedi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayla ilgili bahsi geçen Osman Avşar isimli şahısla ilgili de savcılık iddianame düzenlemişti. Tutuklu olan 3 sanık da duruşma esnasında 4. şüpheli olan Osman Avşar'ın arkadaşları olduğunu fakat olay sırasında yanlarında olmadığını belirtti. Olay günü alkollü olduklarını söyleyen 3 sanık da suçlamaları kabul etmediklerini söylerken, sanık Ömür Canbolat, Atay'a vatan haini ve şerefsiz sözlerini kullanmadığını, kendisinden yol vermesi için izin istediğini o esnada Atay'ın bağırmaya başladığını ve olayın bu şekilde çıktığını ifade etti. Barış Atay'ın avukatı bu olayın örgütlü bir suç olduğunu savunurken, sanıkların avukatı örgüt kapsamında işlenen bir suç olmadığını dile getirdi. Duruşma sonunda olayda bahsi geçen 3 sanık tahliye edilirken duruşmanın ileri bir tarihte görülmesine karar verildi.