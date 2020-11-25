Batı’nın ölüme terk ettiği 466 mülteciyi kurtardı

Türk bandıralı gemi Roseline A'nın personeli Mayıs 2017'de Libya açıklarında ölümle burun buruna gelen 466 mülteciyi kurtarmış, geminin kaptanı Mert Karamahmutoğlu, "İnsan her şeyden önce gelir" diyerek tüm dünyaya ders vermişti. Tunus'a doğru seyir halindeyken gemiden yardım isteyen mültecilere 6 saatlik mesafede olmasına rağmen rotayı değiştirerek el uzatan 18 kişilik mürettebat gemide kurtardığı mazlumlarla kutlama yapmıştı. Kaptan Karamahmutoğlu o anları "Uluslararası hukuk kuralları gerekliliğinin dışında konuya çok insani baktık. Çok korkmuş, 5 gündür yemek yemediğini söyleyen ve tahminimize göre 2 gündür denizde olan 466 kişiden bahsediyoruz. Elbette gemiye çıkmak için aceleleri vardı. Biz büyük gruplar halinde değil ama daha emniyetli ve kontrollü şekilde hepsini aldık ve korkularını azaltmaya çalıştık" sözleriyle anlattı.SABAH