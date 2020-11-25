Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

KATILDIĞI bir programda Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, istifa etti. Arınç, "Konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, YİK üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım" dedi.