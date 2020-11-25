FETÖ imamı emir astsubayını Tekel bayiden aramış! Dikkat çekmemek için o yönteme başvurmuşlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığı görevini yürüten astsubay kıdemli başçavuş Murat Kaya'yı FETÖ Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan geçen Haziran gözaltına alınmıştı. Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın en yakınındaki isimlerden birisi olan emir astsubayı Murat Kaya, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davadan silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis ceza aldı.

DARBECİ GENERALİN DE EMİR ASTSUBAYLIĞINI YAPMIŞ



2010- 2011 yıllar arasında Kayseri 12. Ulaştırma Üs Komutanlığı yapan darbeci eski Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'ın da emir astsubaylığını yaptığını ortaya çıkan Kaya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturmalarının ve harekat planlarının değerlendirildiği İstihbarat Daire Başkanlığı'nda İstihbarata Karşı Koyma kısım amirliğinde görev yaptığı, daha sonra da İstihbarat Daire Başkanı Ali Serin'in emir astsubaylığına geçtiği öğrenildi. Darbe girişiminde aktif rol alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en kritik birimin de görev yapan örgüt üyesinin İstihbarat Başkanı Ali Serin'in 2019 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanı olmasıyla Serin'in emir astsubaylığını yapmaya devam ederek Genelkurmay Başkanlığı kadrosuna geçtiği belirlenmişti.

MAHREM ABİSİ TEKEL BAYİDEN ARAMIŞ



Eski astsubay kıdemli başçavuş Murat Kaya hakkında verilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, Kaya'nın örgütün mahrem imamlarınca Tekel bayideki ankesörlü hatlardan defalarca arandığı belirtildi. Mahkeme, Kaya'nın örgütsel aranma yöntemiyle adına kayıtlı GSM numarasının tekel bayideki sabit hatlardan 14 Temmuz 2014 ile 21 Kasım 2014 arasında arandığını, son aranılan numaradan Kaya gibi başka askeri personelin de örgüt abileri tarafından Tekel bayiden 28 ve 61 saniye arandığını belirtildi. Kaya'nın ayrıca Malatya ve Kayseri'de kendisiyle benzer rütbede 3 askeri personelle ardışık olarak arandığı kaydedilerek örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan gruplardan birine dahil olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği belirtildi.