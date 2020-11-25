FETÖ’nün finans uzmanı Gaziantep’te yakalandı

Amerika'da doktora eğitimi alan ve finans uzmanı olarak bilinen ve kırmızı bülten ile aranan FETÖ terör örgütü üyesi M.F.C., Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.Zanlının İslahiye İlçesi Serinevler mahallesinde yakalandığı açıklandı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kırmızı bültenle aranan M.F.C., ilk ifadesinde 2011-2016 arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğunu söylediği öğrenildi.Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.