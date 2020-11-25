Kemal Kılıçdaroğlu bunu hep yapıyor!

"İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN…"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" iddiasında bulundu.

Kamuoyunda büyük infiale neden olan sözler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmak yerine kendisini savundu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmez."