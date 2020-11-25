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SON DAKİKA: Dünya bunu konuşuyor! Corona virüsü bitiren mucize bitki açıklandı! Anavatanı ...

Corona virüs hakkında son dakika haberleri geliyor. Aşı çalışmaları tüm dünyada bir ileri bir geri devam edereken, mutasyon tehlikesi tartışılırken koronavirüse karşı bitkisel çözümler de diğer yandan hem bağışıklık güçlendiricilik hem de koronavirüsün yapısını ve gücünü kırmaya yönelik olarak sürüyor. Bu kapsamda gelen bir son dakika açıklaması özellikle 'ye umut oldu. Tam 46 uluslararası üniversite koronavirüsün zincirini parçalayan besini açıkladı ve bu bitkinin anavatanı neredeyse Türkiye! İşte ayrıntılar...

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 25.11.2020 07:06 Son Güncelleme: 25.11.2020 07:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Dünya bunu konuşuyor! Corona virüsü bitiren mucize bitki açıklandı! Anavatanı Türkiye...

SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüsün DNA yapısını parçalayan bitki 46 uluslararası üniversite tarafından resmen açıklandı. Buna göre söz konusu mucize bitki kullanım şekli ve içerdiği hammadde ile koronavirüse karşı evlerimizde kullanabileceğimiz en güçlü silahlardan biri olacak. Öte yandan bu açıklama Türkiye için ise adeta müjde niteliğinde oldu. Çünkü koronavirüse karşı kırıcı etkisi olan mucize bitkinin anavatanı neredeyse Türkiye. Ülkemizde adeta dağ taş bu bitkiyle dolu. İşte o bitki, bilim camiasının verdiği son dakika haberi ve kullanım şekli...

SON DAKİKA HABERİ 46 ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE AÇIKLADI: MUCİZE BİTKİ KEKİK

Dünya üzerinde koronavirüse karşı çalışma yapan 46 uluslararası üniversite kekiğin bu virüsü öldüren ve kıran özelliğini resmen açıkladı. Genel kullanımda et yemeklerinin vazgeçilmezi kekik aslında şifa kaynağı. Ve koronavirüsün de düşmanı. Kekik yağının mikrop öldürücü özelliği ile bilinen carvacrol hammaddesi koronavirüsün DNA'sını parçalıyor. İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Dr. Samira Gasımlı son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz kekik yağının ve yağın içinde yer alan iyileştirici güç olan 'carvacrol' hammaddesinin faydalarını anlattı…

İşte o faydalar, kekiğin koronavirüse karşı nasıl kullanılacağı ve uluslararası otoritelerin son dakika açıklamaları;

KULLANIM DOZU ÖNEMLİ

Kekiğin yararları, iyileştirici gücü 4 bin yıldan beri bilinmektedir. Atalarımızdan bugüne kadar gelen geleneksel şifalı bir bitkidir. Her dönem, her yeni nesil kurutulmuş kekiği, suyunu ve yağını kullanıyor. Ancak bitkiler de bir nevi ilaç gibidir. Onların da bir prospektüsü vardır. Nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini bilmemiz gerekir. Kullanma dozu önemlidir. Çok kullanınca zarar verir, az kullanınca da bir faydası olmaz. Bir uzmanın tavsiyesine göre kullanmak gerekir.

KEKİK YAĞINDAKİ İKİ KRİTİK MADDE

Kekik yağının içerisindeki iki madde çok önemlidir. Carvacrol ve timol. Carvacrolü yüksek olan kekiği doğru dozlarda kullandığınızda şifasından da yararlanırsınız.

Dr. Samira Gasımlı yaptığı son dakika açıklamasında Carvacrol ve timol maddelerini içeren kekiğin kovid-19'a karşı bir mucize etkisi oluşturduğunu belirtti.

SADECE ÜLKEMİZDE YETİŞİYOR

Kritik son dakika açıklamalarına konu olan birkaç kekik türü dünyada sadece ülkemiz topraklarında yetişiyor. En önemli özelliği de yağının içinde carvacrol hammaddesinin olması. Carvacrol oranı yüksek olan kekik ve yağı gerçek bir şifadır.

SON DAKİKA: Dünya bunu konuşuyor! Corona virüsü bitiren mucize bitki açıklandı! Anavatanı Türkiye...

NASIL KULLANACAĞIZ?
SON DAKİKA HABERİ "YAĞI BİTKİSİNDEN DAHA ETKİLİ"

Doğadan gelen her şey bize daha faydalıdır. Ancak kekiğin ve yağının faydaları farklıdır. Kekiğin yağı, bitkisinden çok daha etkilidir. Faydalı olan kekik yağı ise carvacrol oranı yüksek olandır. Yüzde 80 ve üzeri olduğunda virüs ve bakterilere karşı koruyucu, yok edici ve iyileştirici özelliği oluşur. Timol oranının ise yüzde birin altında olması önemlidir.

MİKROPLARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRIR

Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır.

46 FARKLI ÜNİVERSİTE BU ETKİYİ ONAYLADI: KEKİK YAĞI KORONAVİRÜSÜN DNA ZİNCİRİNİ KIRIYOR

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, Koronavirüsün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onaylıyor.

Verilen son dakika haberinin yanı sıra kekiğin koronavirüsten zarar görebilecek diğer organlarımıza da sayısız faydası var

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok etmeye yardımcı olur.
Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

KANSER OLUŞUMUNU DURDURUYOR

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
Dipraksi tedavisinde etkilidir.
Sindirim sistemini güçlendirir.
Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.
Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

MUCİZE BİTKİ KEKİĞİN YAĞINI NASIL HAZIRLAYIP KULLANABİLİRİZ?

Fitoterapist Dr. Samira Gasımlı verdiği son dakika bilgilerine kekik yağının kullanım şeklini de ekledi. Buna göre kekik yağında damlaların söz konusu olduğunu belirten Gasımlı "1 bardak sıcak suya (dumanı üzerinde tüterken) 3-4 damla kekik yağını döküyorsunuz ve çıkan dumanı soluyorsunuz. Ayrıca maskenize de 1-2 damla damlatabilirsiniz"

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SON DAKİKA: Dünya bunu konuşuyor! Corona virüsü bitiren mucize bitki açıklandı! Anavatanı Türkiye...
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