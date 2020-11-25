Son dakika haberi: Hafta içi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası geçiş kısıtlamaları, AVM'lerin kapatılması... B ve C planı yolda!

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile 4 koldan mücadele ederken son kısıtlamaların sonuç vermemesi durumunda B ve C planlarını masaya yatırdı. Salgının yayılımını 2 haftalık aralıklarla değerlendirecek olan Sağlık Bakanlığı, ağır hasta ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda yeni kısıtlamaları devreye sokacak. Gelen son dakika haberine göre; ilk aşamada B planı olarak, spor salonları kapanacak, park ve bahçelere kısıtlama getirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri genişletilecek. AVM'lere daha az sayıda müşteri alınması ve kuaför, güzellik salonlarına randevulu sistem getirilmesi üzerinde de duruluyor. Tedbirlere uyum gösterilmemesi ve vakalardaki artışın sürmesi halinde ise C planına geçilecek ve kısıtlamalar genişleyecek. Bir sonraki aşamada ise hafta içi 10-20 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi, şehirler arası seyahat kısıtlamalarının başlatılması, kuaför, güzellik salonları ve AVM'lerin kapatılması ele alınacak.