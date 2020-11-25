Son dakika haberi: Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama geldi! 6 yıldan fazla süredir yoğun bakımda...

Son dakika... Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık'ın tüm sevenlerini tebessüm ettirecek sözleri bugün SABAH'ta Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer aldı. Buna göre Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor. İşte Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika haberi ve ayrıntılar;
SON DAKİKA HABERİ KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI
Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;
"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"
"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR"
Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; "Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
Kenan Işık 2014 yılının mart ayında gelen talihsiz son dakika haberi ile sevenlerini üzmüş ve komada yıllar sürecek bir tedavi sürecine başlamıştı
Aytuğ yazısını şu cümleyle bitirdi: "Ha gayret Kenan Usta, milyonluk soruyu açtırdın, sıra doğru yanıtı vermeye geldi..."
SEVİLEN SANATÇI KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?
Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.
BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE 4 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GEÇİŞ...
Türkiye'yi üzen son dakika gelişmesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.
KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA
Kazadan sonra, Işık'ın sol tarafı felçli kaldığı bilgisi sağlık durumu ile ilgili son gelen bilgiler arasındaydı. 1 Ekim 1947 doğumlu usta sanatçı 72. yaşında.
EN SON ROL ARKADAŞINA SORULMUŞTU
Usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgi uzun yıllar birlikte bir dizinin baş rolünü paylaştığı rol arkadaşı Gülben Ergen'den gelmişti. Ergen kendisine Kenan Işık'la ilgili yöneltilen soruya yönelik yaptığı son dakika açıklamalarında "Bizzat arayamıyoruz, eşi Beril Hanım ile konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" demişti. Işık ile ilgili bugün gelen haber hem dostlarını hem de onun için dua eden sevenlerini keyiflendirdi.
SANAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSMİ
Kenan Işık 1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memurun çocuğu olan Işık ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlamak suretiyle hep tiyatro ile ilgili oldu. Işık orta öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı ve lise öğrenimini aldığı Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girdi.
72'DE DEVLET TİYATROSU SANATÇISI OLDU
Türkiye'yi üzen haberle 6 yılı geçecek yoğuın bakım sürecine giren Işık Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.
Onlarca oyun yazarken bu oyunları sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 2005't Star Haber'i sundu. Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyunculuğa döndü.
Başarılı sanatçı Kenan Işık'ın son ödülü Cumhurbaşkanlığı ödülü oldu. Eşi Beril Işık ödülü alırken...
ATV'NİN VAZGEÇİLMEZİ OLAN MİLYONER MACERASI BAŞLADI
Işık ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu açıklanmıştı. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı belirlendi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam ediliyor.