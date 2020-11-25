Son dakika haberi: Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama geldi! 6 yıldan fazla süredir yoğun bakımda...

Onlarca oyun yazarken bu oyunları sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 2005't Star Haber'i sundu. Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyunculuğa döndü.

Başarılı sanatçı Kenan Işık'ın son ödülü Cumhurbaşkanlığı ödülü oldu. Eşi Beril Işık ödülü alırken...

ATV'NİN VAZGEÇİLMEZİ OLAN MİLYONER MACERASI BAŞLADI



Işık ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu açıklanmıştı. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı belirlendi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam ediliyor.