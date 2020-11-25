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haberi: Ünlü oyuncu ölüm mesajlarını affetmedi! 4.5 yıl hapis cezası...

haberine göre ile eşi , kendilerini ölümle tehdit edip hakaret eden şahsı affetmedi. Savcı, mesajları gönderen Sinan A. hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Sinan A., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.11.2020 16:28 Son Güncelleme: 25.11.2020 16:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ölüm mesajlarını affetmedi! 4.5 yıl hapis cezası...

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde uzlaşma buraya gönderildi. Kıvanç Tatlıtuğ şahsı affetmeyip şikayetçi olduğunu belirtti.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sinan A.'nun ünlü çifte attığı mesajlarla ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 4,5 yıla kadar hapsi istenen Sinan A., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ölüm mesajlarını affetmedi! 4.5 yıl hapis cezası...
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