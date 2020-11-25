Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ölüm mesajlarını affetmedi! 4.5 yıl hapis cezası...

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde uzlaşma buraya gönderildi. Kıvanç Tatlıtuğ şahsı affetmeyip şikayetçi olduğunu belirtti.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sinan A.'nun ünlü çifte attığı mesajlarla ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 4,5 yıla kadar hapsi istenen Sinan A., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.