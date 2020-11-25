Yeşim Salkım ihbar etmişti! Fenomen Murat Övüç'ün iki yıla kadar hapsi isteniyor...

Antalya'da çıktığı bir sahnede sanatçı Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'ün konser anlaşması iptal edilmiş, Övüç'ün yerine Yeşim Salkım sahneye çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür dilemiş ancak Yeşim Salkım sosyal medya fenomeni hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Yeşim Salkım'ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Övüç'ün ifadesini aldı. Murat Övüç savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Ben Bursa'da verdiğim bir röportajımda 'Kadının erkeğin arkasında yürümesinde bir sakınca yoktur.' demiştim. Bu olay çarptırılarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Benim Antalya'da bulunan mekânda Yeşim Salkım hakkında söylediğim sözler sahnede şov amaçlı sarf ettiğim sözlerdir.' şeklinde konuştu. Savcılık söz konusu şikayete konu olan suçun uzlaşmaya tabi suçlardan sayıldığı için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

MURAT ÖVÜÇ'E DAVA

Yeşim Salkım Murat Övüç ile uzlaşmayı reddetti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Murat Övüç hakkında hakaret suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.