Aşılama yıl sonu, yerli aşı nisanda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi.Yurtdışındaki aşılardan ön siparişlerimizi verdik, önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Koronavirüs salgınının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor. Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Kurallara riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz. Olağanüstü dönemler olağanüstü çabalar gerektirir. Salgının bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına fırsat vermeyeceğiz. Nice badireler gibi bunun da üstesinden geleceğiz.Suriye'den Libya'ya, Irak'tan Filistin'e kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz, hak, özgürlük, adalet mücadelesinin önemi ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ve şahsımızı hedef alan çirkin kampanyaların kimler tarafından neden yürütüldüğünü elbette biz biliyoruz. Türkiye olarak bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken, krizlere müdahale ederken asla yayılmacı bir hareket izlemiyoruz. Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, içişlerinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi vatandaşlarımızın can-mal emniyetini sağlamaya, ardından da bölgemizin ve gönül coğrafyamızın iç barışına, istikrarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz 100 bin kişiye ülkemize giriş yasağı koyduk. Dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı, bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Ben komandolarımızı milletim adına gözlerinden öpüyorum. Bu adım ilk değil, inşallah son da olmayacak. Suriye'de hızlı çözümü sağlayacak her adıma desteğe hazırız. Nerede terör, terörist varsa bunların başını ezmek için varız.Rusya-Türkiye-Azerbaycan Dağlık Karabağ'da barışı egemen kılacak. Daha düne kadar açıkça Ermenilere destek veren Minsk Grubu ve bazı ülkelerin rahatsızlıklarının önemi yok. Dün Putin ile ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız. İlham Aliyev kardeşimle görüştük, atılan adımları değerlendirdik. 30 yıllık gecikme ile de olsa hak yerini bulmuş, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır.Anayasadan yasalara kadar köklü mevzuat değişiklikleri yaptık. Vesayetle vuruşa vuruşa hakkaniyet çizgisine geldik. Türkiye'yi dışarıda yazılan senaryoların yörüngesinden çıkardık. Bütçe görüşmelerinin ardından reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformunu da hızlandırıyoruz. İnsan hakları eylem planına, ekonominin temeli olan güven iklimini artıracak şekilde genişleterek son halini vereceğiz. Ekonomide üretim, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Takip ettiğimiz her konu gibi bu reform ve değişim çalışmalarının da merkezinde milletimiz var. Milletimiz neyi bekliyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa AK Parti onu yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Hazırlıkları süren reformları paketler halinde Meclis gündemine taşıyacağız.Birilerinin Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermesinde art niyet vardır. ABD'li ve AB'li çevrelerin özgürlüğün savunuculuğunu yapmadığı, başka ajandalarla hareket ettiğini herkes biliyor. Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin aynı trene binmesini anlayamadık.Başkan Erdoğan, Selahaddin Demirtaş ve Osman Kavala'yla ilgili yargı süreçlerine yön vermeye kalkanlara karşı Anayasa'nın hakimlerin bağımsızlığı ve görülmekte olan bir davayla ilgili emir, talimat ve telkinde bulunulamayacağına dair 138. maddesine gönderme yaparak "Bu beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat hakkım yoksa, ana muhalefettekilerin de yok bunun dışındakilerin de. Bunu eze eze talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Bunu söylemek zorunda kaldım. Atılan adımlar karşısında yargının sessizliğini kabullenemiyorum. Her kim bu meseleyi hâlâ siyasetin konusuymuş gibi gündeme getiriyorsa niyetinden şüphe etmek hakkımız.Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından alçakça katledilen Aybüke öğretmenlerin, Necmettin öğretmenlerin, daha farklı binlerce kamu görevlilerinin ve zorla dağa kaçırılanların, göz göre göre ölüme sürüklenen, tecavüze uğrayanların annelerinin yüzlerine bakamayız. Daha 5-6 yıl önce Çukur eylemleri ve 6-8 Ekim olaylarında sergilenen rezillikleri unutursak milletimizin yüzüne bakamayız. Yasin Börü'nün, onun ruhaniyeti karşısında biz çok eziliriz. Onun ailesinin de yüzüne bakamayız.Filancalar niye hapisteymiş! Bunları ödüllendirecek halimiz yok. Bu kadar ölen, dağa kaçırılan yavruların anneleri, HDP binasının önünde artık yılları devirdik, yaz kış demeden oturan annelerin haklarını kim iade edecek? Onlara 'Bak senin hakkını aradık, şimdi de size iade ediyoruz' kim diyecek? Devlet niye var, biz niye varız. Bu teröristlerden birinin kitabını herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur.Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Artık bambaşka bir Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt var. Biz barış için geldik.Ömrümüz insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir. Hakareti siyaset sanan tek parti faşizmi artıkları ve onların peşinden gitmeyi kendilerine yedirenler var.soğukkanlı davranışımıza rağmen Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtları ile tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi gönderilecek.CHP'NİN başındaki zat, 'Hâlâ bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem' diyerek faşizmin en sefil örneklerinden birini, hem de Öğretmenler Günü'nde tekrar sergilemiştir. Yahu haddini bil. Bir taraftan biz başöğretmenin kurduğu partiyiz diyeceksin, öbür taraftan kalkıp öğretmenlerimize saygısızlık yapacaksın. Bay Kemal şunu bil; biz 'Bana bir harf öğretenin kölesiyim' diyen medeniyetin mensuplarıyız. Sen öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da öğretmenler bizim başımızın tacıdır.HÂLÂ parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Dün Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu Cumhur İttifakı asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaktır. Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneği olan Cumhur İttifakı'yla reformları da hayata geçireceğiz.MİLLETİMİZE 17 Kasım'da çıkan yasada yer alan Varlık Barışı'ndan yararlanmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Yurt dışında ve yurt içindeki vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) açılış oturumuna canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın oturumda yaptığı hitabından satırbaşları;İslam ülkeleri olarak ne kadar çok üretirsek sözümüzün ağırlığı da o kadar artacaktır. Katma değerli üretim ve ticarete dönük adımlarımızı sıklaştırmalıyız. Toplumlarımızı, gençlerimizin geleceğinin dünyasına en iyi şekilde hazırlamalıyız. Milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz.Müslümanlar olarak bu sene sadece salgınla değil, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz. Nefret furyasında sadece Müslümanlar değil etnik kimliği, dini, dili farklı olan diğer kesimler de nasibini almaktadır. İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. Bununla mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmakta. Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu, kifayetsiz siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde Batı'yı veba gibi saran ırkçılıkla mücadele etmek zorundayız. Bunun yolu güç birliği yapmaktır.