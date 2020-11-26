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’tan yönetimine eleştiri: Kovid-19’dan daha tehlikeli

yönetiminin Kovid-19 pandemisi tedbirlerine yönelik denetimleri yapmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından durdurulan otobüsün şoförü pozitif çıktı. İl Başkanı Şenocak İBB yönetimine sert eleştiride bulundu: “Personeline bile sahip çıkamayan, kovidli şoförü çalıştıran beceriksiz İBB Başkanı Kovid-19’dan daha tehlikeli.”

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:49 ABONE OL
Bayram Şenocak’tan İBB yönetimine eleştiri: Kovid-19’dan daha tehlikeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Kovid-19 vakaları üzerinden algı çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşları paniğe ve korkuya sevk eden açıklamalarda bulunan İBB yönetimi ise yurt genelinde uygulanması için yayımlanan genelgelere riayet etmeyip İstanbul'da sefer sayılarını azalttı. Vatandaşın tüm taleplerine ise kulaklarını tıkadı. Özellikle toplu taşıma araçlarında tıka basa yolculuk edilmesine neden oldu. İBB pandemi nedeniyle yaptığı açıklamalara ise uygulamada gösterdiği tersliğe bir yenisi eklendi. Kabataş-Ayazağa seferini yapan 41E hatlı otobüsün şoförünün Kovid-19 pozitif olduğu ortaya çıktı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiltaş'ta denetim yapan polis ekipleri 41E hatlı otobüsü durdurarak denetim yaptı. Bu esnada HES kodu sorulan ekipler sorgulamada şoför Eyüp K'nın pozitif olduğunu ve karantinada olması gerektiğini fark etti. Ekipler, yolcuları hızlıca araçtan indirirken şoför ise karantina sürecinin bittiğini öne sürdü. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan şoför ayrıca kendisini görüntüleyenlere ise "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek. Hala uzatıyorsun. Sen neden buradasın?" diyerek tepki gösterdi.



KOVİD-19'DAN DAHA TEHLİKELİ

Ekipler tarafından fark edilen araç seferden çekilerek dezenfeksiyon işlemi yapılmak üzere götürülürken şoför ise evine gönderilerek karantinaya alındı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İBB yönetimine sert bir eleştiride bulundu. Beceriksiz İBB Başkanı Kovid-19'dan daha tehlikeli diyen Şenocak, "Personeline bile sahip çıkamayan, Kovid'li şoförü çalıştıran, İstanbulluları tıklım tıklım otobüslerde taşıyan, adeta kaotik bir kurum haline dönen İETT... "Kapanma istiyoruz-vefat tablosu bizi ürkütüyor" diyen EkoFelaket… Beceriksiz İBB Başkanı Kovid-19'dan daha tehlikeli" dedi.

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Bayram Şenocak’tan İBB yönetimine eleştiri: Kovid-19’dan daha tehlikeli
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