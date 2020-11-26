Çin’den 50 milyon doz aşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelenin değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, salgındaki son durum ve aşı çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. 15 aşı da desteklenmeye devam edilmektedir.İzolasyondakilerin düzenli takibi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Türkiye yaygın filyasyon yapılması, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması gibi hizmetler bakımından dünyada fark yarattı.Temmuzdan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağladık. Hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını paylaşmayı tercih ettik. Bu vakalarla ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı.Laboratuvar altyapısı yeterli olan bütün sağlık kuruluşlarımızı yetkilendirdik. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Artık açık test politikasına geçtiğimiz söylenebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceğiz.Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30'lara yakındı. Şu anda yüzde 3.4.İstanbul, Bursa, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz. Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4.Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Zonguldak, Ordu... Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı.(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat aylarında gelmek üzere 50 milyon aşı için imza atıldı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz.Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle aşı yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar.Herkes pandemi döneminde üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü Kovid-19 verileriyle ilgili de şu bilgileri verdi:"Ağır hasta sayımız 4 bin 641'e çıktı. Son 3.5 aydan bu yana ağır hasta sayımızda artış 8 kata yakın oldu. Hatta 9 kat... Bugünkü (dün) vefat sayımız 168. En yüksek vefat sayısı... Bugünkü (dün) vaka sayımız da 6 bin 814. Asemptomatik ve hafif geçirenlerle birlikte ise son 24 saatteki toplam vaka sayımız 28 bin 351. Toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes, artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarından (bugün) itibaren görmüş olacağız."