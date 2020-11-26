Corona virüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Corona aşısı ücretsiz mi olacak; Bakan Koca açıkladı...

Bakan Koca geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı sonrasında vatandaşları corona virüs aşısı ile ilgili son durum konusunda da bilgilendirdi. Açıklamaya göre; Çin aşısının Aralık ayında belirlenen tarihte ülkemize çok yüksek sayıda gelebileceği bildirilirken bu kapsamda aşı takviminin de hazırlanacağı ifade edildi. Peki, Corona virüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Corona aşısı ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar…
Çin menşeli olarak üretilen Sinovac isimli corona virüs aşısının ülkemize yakın zamanda geleceği bilgisi geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile bildirildi. Bu kapsamda yapılan açıklama ile vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Öte yandan Bakan Koca aşının ücretsiz olacağını da ifade etmişti…
BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI!
"Firmaların, aşı çalışmalarının etkinliğine dair açıklamaları ne kadar doğru? Türkiye hangi aşıları kullanacak, ne kadarlık bir sipariş verildi? Gönüllüler üzerindeki denemelerin sonuçları nasıl takip ediliyor?" sorularını cevaplayan Koca, dünya genelinde faz-3 çalışmaları yürütülen önemli sayıda aşı bulunduğuna dikkati çekti.
Koca, bu aşılardan ikisinin faz-3 çalışmalarının Türkiye'de de devam ettiğini, bunlardan birinin Almanya diğerinin de Çin menşeli olduğunu belirtti.
Bu aşılarla ilgili bugüne kadar ciddi yan etkiler yaşanmadığını vurgulayan Koca, "Erken dönemde uygulamaya, kullanıma geçecek olan aşılarla ilgili yakın takipteyiz. Bir diğer aşı da Rusya'da geliştirilen aşı. O aşıyla ilgili de toksikoloji boyutuyla tamamlanması gereken bir durum söz konusuydu. O aşının da toksikoloji ile ilgili bakanlığımız laboratuvarında yakın zamanda çalışmaya başlanmış olacak. Dolayısıyla o durumda faz-3 çalışmasını devam ettirmek mümkün olacak." bilgisini paylaştı.
"AŞILARI ERKEN DÖNEMDE TEDARİK EDEREK VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Koca, aşı üreten bütün firmalarla yakın diyalog içinde olduklarını vurgulayarak, "Erken dönemde vatandaşımızı aşıya eriştirmek noktasında bir çaba içindeyiz. Burada özellikle dikkat ettiğimiz husus, bu aşıların yani vatandaşımıza uygun bulduğumuz veya uygun olabilir diye düşündüğümüz aşının etkinlik ve güvenilirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda etkin ve güvenilir olduğunu bildiğimiz aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz." dedi.
"TOPLAM 50 MİLYON DOZ AŞI İÇİN İMZA ATILDI"
Aşıların farklı yöntemlerle geliştirildiğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:
"İnaktif aşılar, mRNA aşısı, protein ve vektör aşıları şeklinde aşılar var. Bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşıyla ilgili diyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili bir sözleşme yapıldı. Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Yani sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere ama 20 milyonu hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. Şubat ayında da asgari 10 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.
Diğer mRNA aşısı için de aralık ayında bir milyon, devamında da yine benzer şekilde, takvimi daha netleşmedi, 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz. O nedenle şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşı için muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimine başlanabilir bir aksilik olmazsa."