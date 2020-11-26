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Son dakika haberi: 'nün özel sektör imamı böyle yakalandı! Kapı kapı gezip 'ye oy istemişti...

Son dakika haberi: 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan özel sektör ve iş adamları mahrem imamı Eyüp Kalyoncu (57), İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:52 Son Güncelleme: 26.11.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika haberi: FETÖ'nün özel sektör imamı böyle yakalandı! Kapı kapı gezip HDP'ye oy istemişti...

Almanya'da Fetullah Gülen'in veliahdı olarak bilinen Mustafa Özcan'ın sohbetlerine katıldığı öğrenilen Kalyoncu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Almanya'daki camilerde zengin vatandaşlardan cami minaresi yaptıracaklarını söyleyerek topladığı paraları kurye ile elden FETÖ'ye gönderdiği ortaya çıktı.

Kalyoncu'nun; hain darbe girişiminin ardından Almanya'da kapı kapı dolaşarak "Darbeyi hükümet yaptı" ve 2018 seçimlerinde de "Ak Parti'ye oy vermeyin, HDP'ye oy verin" dediği öğrenildi.

Almanya'da iş adamlarının "abi" dediği özel sektör imamı Kalyoncu'nun hain darbe girişiminden sonra arkadaş grubuyla Antalya'ya tatile geldiği de tespit edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şubesinde alınan ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Kalyoncu, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi: FETÖ'nün özel sektör imamı böyle yakalandı! Kapı kapı gezip HDP'ye oy istemişti...
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