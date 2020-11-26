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Keşan’daki operasyonu: 6 tutuklama

'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 5'i şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 22:22 ABONE OL
Keşan’daki FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri R.D, M,Y., B.İ., M.E., H.A., D.E. ve E.İ., şüphelilere yardım eden M.M.I. ve K.K. ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen K.U. ve E.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. K.U. ve E.U. emniyette, E.İ. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E. ve K.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.D, M,Y,. B.İ., M.E., H.A ile M.M.I. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Keşan’daki FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
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