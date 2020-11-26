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Kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı! O şüphelisi adliyede

’in İslahiye ilçesinde, / üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve 4 gün önce operasyonla gözaltına alınan , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:57 Son Güncelleme: 26.11.2020 11:57 ABONE OL
Kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı! O FETÖ şüphelisi adliyede

İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kırımızı bültenle aranan Mehmet Fatih Cihan, pazar günü Serinevler Mahallesi'nde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında, Mehmet Fatih Cihan, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi aldığını, yardımcı doçent doktor unvanı alarak finans uzmanı olarak bu ülkede örgüte bağlı derneklerin işlemlerini yürüttüğünü itiraf etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Türkiye'ye döndükten sonra Nurdağı'na geldiği belirlenen Cihan, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı! O FETÖ şüphelisi adliyede
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