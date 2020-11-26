Nişanlısından kıskandı etek giydirip darp etti

Abdullah A. (23) isimli bir kişi, nişanlandığı "Feride" isimli kızın eski okul arkadaşını nişanlısına mesaj attığı gerekçesiyle "kıskançlık krizine" girerek, etek giydirip darp etti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te yaşanan olay iddiaya göre şu şekilde gelişti; Abdullah A. tıraş olmak için 22 Mayıs saat 23.00 sularında kuaföre gitti. Kuaförde, Özcan S. (24) isimli, nişanlısı Feride'nin eski okul arkadaşını gördü. Özcan S.'ye "Cep telefonundan nişanlıma mesajlar atmışsın" dedi. Özcan S. ise "Atmadım" diyerek cep telefonunu bakması için uzattı. Özcan S., telefonda bir şey bulamayan Abdullah A. ile birlikte dışarı çıktı.Abdullah A., Özcan S.'yi boş bir araziye götürerek etek giydirdi. Abdullah A. arkadaşları Yılmaz ve Yusuf Ç. İle birlikte Özcan S.'yi öldüresiye dövdü. Dövülme anını ise el koyduğu Özcan S.'nin cep telefonundan Mazlum K. isimli arkadaşına çektirdi. Özcan S. emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Abdullah A. tutuklanırken, videoyu çeken Mazlum K. adli kontrolle serbest kaldı. Diğer iki şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yakalama kararı çıkartıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 1'i tutuklu, 2'si yakalanamayan 4 şüpheli hakkında 20 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilere "yaşamını tehlikeye sokan bir duruma ve vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde silahla kasten yaralama", "cebir tehdit veya hile kullanarak silahla ve birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "alenen hakaret", "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlaması yöneltildi.Müşteki Özcan S.'nin cep telefonundan elde edilen görüntülere göre; şüpheli Abdullah A., Özcan S.'ye etek giydirerek, "Elalemin bacısına yazarken iyi mi oğlum. Şimdi bana anlatmak istediğin bir şey var mı" dedi. Darp edilen Özcan S. ise bu sorulara, "Vallahi Apo'm, yemin olsun yok. Olsa anlatayım" diyerek karşılık verdi. Özcan S. olayın devamında ise Abdullah A. tarafından küfürler eşliğinde etek giydirilerek darp edildi. Dayak anını gösteren görüntüleri ise Abdullah A.'nın arkadaşı Mazlum K. çekti.Abdullah A., el koyduğu Özcan S.'nin cep telefonunu olaydan sonra tıraş olduğu kuaför Osman Ş.'ye vererek, "Al bu telefonu Özcan'a verirsin. Ben kimseyi gasp etmedim, içerisinde görmem gereken şeyleri gördüm. Sana veriyorum. Ona verirsin" dedi.İddianamede Özcan S.'ye ait Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora yer verildi. Rapora göre, Özcan S., sol el ön yüzünde 1 santimetrelik kesik, beyin kanaması ve kemik kırığına neden olan yaralanma gerçekleşti. Rapora göre Özcan S.'nin uğradığı darpla yaşamının tehlikeye sokulduğu vurgulandı. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.