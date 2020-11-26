Son dakika haberi: Taksiciler tepki gösterdi, Ekrem İmamoğlu çılgına döndü: Hanginiz yuhaladıysa çıksın ortaya!

"NE YAPACAĞIMIZI SİZE Mİ SORACAĞIZ?"

Bu esnada taksiciler, UKOME toplantısında gündeme getirilmesi beklenen İBB'nin 6 bin yeni taksi kiralama işiyle alakalı görüşlerini aktardı.

Ancak İBB Başkanı İmamoğlu, taksicilerin "İstanbul'da yeterli sayıda taksi var yeni taksileri trafiğe sürmek yerine mevcut taksilerin ve esnafın şartları iyileştirilsin, eğitimler verilsin" taleplerine karşılık "Ne yapacağımızı size mi soracağız?" diyerek karşılık verdi.

Taksicilerin, "Taksici esnafı pandemiden dolayı kan ağlıyor, siz ise kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Bizim taleplerimize neden kulak tıkıyorsunuz" serzenişlerine aldırmadan salona giriş yaptı.

İMAMOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ: SİZ KİMSİNİZ? KİM YUHALADIYSA ÇIKSIN ORTAYA?

Taksiciler ise İBB Başkanını bu esnada protesto ederek yuhalamaya başladı. Salondan geri dönen İBB Başkanı taksicilerin üzerine yürüyerek 'Siz kimi yuhalıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Kim yuhaladıysa, hanginiz yuhaladıysanız çıksın ortaya" diyerek tepki gösterdi.

İBB Başkanının korumaları ve yanında bulunanlar taleplerini dinlemediği için kendisini protesto eden taksici esnafını alandan uzaklaştırdı.

Alanda bulunan taksiciler ise "Tek derdimiz gerçekleri anlatmak ve İstanbul'a lazım olan şeyin denetim, şartların iyileştirilmesi ve eğitimler verilmesi. Bunu söylemek istiyoruz ancak görüyorsunuz dinlemek bir yana bizi dövmeye kalkıyorlar" dedi.