Son dakika haberler: Mustafa Sarıgül tarih verdi! Açıklayacağız





"83 MİLYONA SAYGI GÖSTERECEĞİZ"



Ankara'ya parti kurmak için değil, iktidarı almak için gideceklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi iktidarında fikri, düşüncesi, kanaati olan bütün vatandaşımızla, 83 milyonumuzla birlikte olacağız. Biz, 83 milyon yurttaşımızın fikrine ve düşüncesine saygı göstereceğiz" dedi.