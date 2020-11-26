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Son dakika haberler: tarih verdi! Açıklayacağız

Son dakika haber: Geçtiğimiz günlerde kurma çalışmalarına giren , partisinin ismini açıklayacağını söyledi. lideri Mustafa Sarıgül, 40'ın üzerinde ilde teşkilatlanıp, 25 ilde de görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde partimizin ismini, kuruluş tahinini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıyla açıklayacağız" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:11 Son Güncelleme: 26.11.2020 15:31 ABONE OL
Son dakika haberler: Mustafa Sarıgül tarih verdi! Açıklayacağız

"83 MİLYONUN PARTİSİ OLACAĞIZ"

İlk toplantısını Ankara'da gerçekleştiren Türkiye Değişim Hareketi, bugün de Kahramanmaraş'ta Genişletilmiş Güneydoğu ve Doğu Anadolu Toplantısı'nı yaptı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya konuşan Mustafa Sarıgül, kuracakları partinin 83 milyonun partisi olacağını söyledi.



"83 MİLYONA SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Ankara'ya parti kurmak için değil, iktidarı almak için gideceklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi iktidarında fikri, düşüncesi, kanaati olan bütün vatandaşımızla, 83 milyonumuzla birlikte olacağız. Biz, 83 milyon yurttaşımızın fikrine ve düşüncesine saygı göstereceğiz" dedi.



SON DAKİKA! ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ

Sarıgül, 40'ın üzerinde ilde teşkilatlarının hazır olduğunu ve kendilerine yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde partimizin ismini, kuruluş tahinini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıyla açıklayacağız.



"BİNLERCE ARKADAŞIM ÖNDE"

Çünkü Türkiye Değişim Hareketi'nde ben belki önde gözüküyorum ama binlerce arkadaşım önde. Türkiye Değişim Hareketi'nde genel başkanın kararı yok, milletimizin kararı var, genel başkan da milletimizin kararına uymakla mükelleftir. Türkiye Değişim Hareketi kişi partisi değil, milletimizin partisi olacak" diye konuştu.

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Son dakika haberler: Mustafa Sarıgül tarih verdi! Açıklayacağız
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