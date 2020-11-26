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Son dakika haberler: Takla atan kamyonetten fırladı! Sürücü evin çatısında bulundu

'dan şaşkına çeviren bir son dakika haberi geldi. Görenleri şoke eden ilginç kazada araç kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. Kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu. Son dakika gelen bilgilere göre sürücünün yaralandığı anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:45 Son Güncelleme: 26.11.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika haberler: Takla atan kamyonetten fırladı! Sürücü evin çatısında bulundu

Son dakika haber: Öğleden sonra Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu.

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu | Video





Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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Son dakika haberler: Takla atan kamyonetten fırladı! Sürücü evin çatısında bulundu
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