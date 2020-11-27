6 bin yeni taksiye üçüncü kez ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi üçüncü kez reddedildi. İBB UKOME toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Başkan İmamoğlu UKOME toplantısına katılmak için geldiği Şişli'de taksici esnafının protestosuyla karşılaştı. İmamoğlu'nun, itiraza rağmen yaptırdığı oylamada, 6 bin taksi için yapılan teklif oybirliği ile reddedildi. UKOME toplantısında öğrenci servis ücretlerine de düzenleme getirildi. Son yapılan yüzde 11.5'lik zammın ardından okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75'i, 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90'ının ödenmesine karar verildi.