Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yeni kısıtlama açıklaması! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Bilim Kurulu yeni kısıtlamaların alınması yönünde bir tavsiye kararı almış ve bu kararın ardından kabine toplantısında yeni yasaklar uygulanması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Üsküdar'dan yaptığı açıklamalarda muhabirin sorduğu 'yeni kısıtlamalar gelecek mi' sorusuna cevap verdi. Erdoğan, kapalı alanlarda tedbirlere uyumadığını belirterek, tedbirler almaya mecbur olduklarını ve alacaklarını söyledi.

YENİ TEDBİRLER DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Başkan Erdoğan, yeni tedbirler ile ilgili sorulan soruya şu açıklamalar ile cevap verdi:

"Değerli arkadaşlar, yeni tedbirlerle alakalı olarak bu işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Tabi burada, vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz.