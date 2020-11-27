Katar’la 10 anlaşma

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani dün Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık etti.



BORSA İSTANBUL'UN YÜZDE 10'U

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakatı ise, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Katar Yatırım İdaresi, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesini satın alacak.







İki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

"Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı".

Son dakika! Türkiye ve Katar arasında önemli anlaşmalar | Video

Ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanları, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı ortak bildirisini imzaladı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de katıldı.



İKİ LİDER HUZURUNDA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar ile Katar'ın Türkiye'de yeni yatırımlarının adımı atıldı.



2 YATIRIMA KATARLI ORTAK

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El, İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma'yı imzaladı.

İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı'nı ise, Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El imzaladı.