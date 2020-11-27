Kimse kurallara uymuyor! O ilin otobüslerinde "HES Kodu" dönemi başlıyor!

ADANA'DA OTOBÜSLERDE HES KODU DÖNEMİ

İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşımada 'HES Kodu' zorunluluğu sonrası Adana'da da Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını söyleyen Dr. Nacar, "İlk başta Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metroda 'Kentkart' üzerine TC kimlik numarasıyla 'HES Kodu' eşleştirmesi yapıyoruz. Buralara binerken eğer kişi pozitif ise veya temaslıysa biniş onayı gelmeyecek. O kişinin de TC kimlik numarası ilgili yasal kuruluşlara aktarılacak. Onun için Adana Büyükşehir Belediyesiyle ortak bir çalışmamız var. Çok yakın bir zamanda bu uygulama devreye girecek. Bu uygulamanın pilot şehirleri var bizde onlardan birisiyiz. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür çalışıyoruz. Çok az bir süreç kaldı. HES Kodu uygulamasını başlayacağız" diye konuştu.

Salgında toplumsal bilincin daha fazla olması gerektiğini belirten Halil Nacar, "Herkesin yanına bir uyarıcı yerleştiremeyiz. Toplumsal bilinçlenme ve iş birliği burada devreye giriyor. Maskesini indiren sadece karşıyı değil kendisini de riske atıyor. Burada ne kadar kural koyarsak koyalım iş kişide bitiyor" ifadelerini kullandı.