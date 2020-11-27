Kimse kurallara uymuyor! O ilin otobüslerinde "HES Kodu" dönemi başlıyor!

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, kentte 17 radyonun ortak düzenlediği canlı yayına katılarak soruları cevaplandırdı.
ADANA'DA OTOBÜSLERDE HES KODU DÖNEMİ
İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşımada 'HES Kodu' zorunluluğu sonrası Adana'da da Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını söyleyen Dr. Nacar, "İlk başta Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metroda 'Kentkart' üzerine TC kimlik numarasıyla 'HES Kodu' eşleştirmesi yapıyoruz. Buralara binerken eğer kişi pozitif ise veya temaslıysa biniş onayı gelmeyecek. O kişinin de TC kimlik numarası ilgili yasal kuruluşlara aktarılacak. Onun için Adana Büyükşehir Belediyesiyle ortak bir çalışmamız var. Çok yakın bir zamanda bu uygulama devreye girecek. Bu uygulamanın pilot şehirleri var bizde onlardan birisiyiz. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür çalışıyoruz. Çok az bir süreç kaldı. HES Kodu uygulamasını başlayacağız" diye konuştu.
Salgında toplumsal bilincin daha fazla olması gerektiğini belirten Halil Nacar, "Herkesin yanına bir uyarıcı yerleştiremeyiz. Toplumsal bilinçlenme ve iş birliği burada devreye giriyor. Maskesini indiren sadece karşıyı değil kendisini de riske atıyor. Burada ne kadar kural koyarsak koyalım iş kişide bitiyor" ifadelerini kullandı.
HES KODU NASIL ALINIR?
1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.
"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.
Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi'ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.
Örnek; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.