Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: İddianame kabul edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamladı. Aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kamu çalışanı hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcı vekili Osman Gögebakan ve Savcı Süleyman Yalçın tarafından hazırlanan 89 sayfalık iddianamede helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da meydana gelen ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ile helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili haklarında dava açılan 4 kamu görevlisi, 8 Ocak 2021'de Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde haki karşısına çıkacak.

NOKTASAL YER TESPİTİ MÜMKÜNDÜ

İddianamede, helikopter düştükten 50 dakika sonra İsmail Güneş'in kaza ihbarında bulunduğu, helikopterin yerinin tespiti için başlatılan çalışmalarda noktasal yer tespitinin yapılamamasından dolayı helikopterin yerinin uzun süre tespit edilemediği belirtildi. Ancak helikopterdeki ELT cihazının sarsıntı etkisiyle içerisinde bulunan enerji kaynağı ve harici anten ile acil durum sinyallerini Cospas- Sarsat uydularına ulaştırmasıyla noktasal yer tespiti yapılmasının mümkün olduğu belirtildi.

GÖREVLİLERİN BİLMEDİĞİNİ GAZETECİNİN BİLMESİ BEKLENEMEZ

İddianame 'de helikopterin düştüğü ilk anda yaralı kurtulan İsmail Güneş'in portatif anteni ELT cihazına monte etmesi halinde sinyalin uydulara ulaştırılabileceği, böylesine önemli ve hayati bilginin İsmail Güneş'le konuşan 112 acil komuta kontrol merkezi ile 155 emniyet haber merkezi görevliler tarafınca da bilinmediği de belirtildi.

İddianamede ayrıca "Bu teknik ve ayrıntı bilgisinin mesleği gazetecilik olan İsmail Güneş tarafından bilinmesinin beklenemeyeceği, dolayısıyla bu önemli bilginin uçuş öncesinde helikopterde yolculuk yapacak yolculara bilgilendirme ile anlatılması gerektiği, nitekim bu hususun emniyetli uçuş için zorunlu olduğu, hava araçlarının emniyetli seyrü sefer görevlerini temin etmenin ve bu husustaki denetim görevinin olay tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürü olan şüpheli Ali Arıduru ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü olan Orhan Birdal'ın sorumluluğunda olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

SOMUT DELİLLER VAR

İddianamenin devamında "Arama kurtarma çalışmasının bir kısmını sevk ve idare eden olay tarihinde Adana Jandarma Bölge Komutanı olan Ali Lapanta ile Bölge Komutan Yardımcısı Mazlum Koçoğlu'nun görevin gereklerine aykırı hareket ettiğine dair yeterli şüpheye delalet eden somut delillerin bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.