Polisten gizlenmek için tabelayı söktüler! Yine de yakalandılar

İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde ihbar alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese baskın yaptı. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 18 kişiye ceza kesildi. Önceden mühürlenmiş olan iş yerinin tabelasının söküldüğü ve adreste yasa dışı bir şekilde kumar oynandığı ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane'de polislerden saklanmak için iş yeri tabelasını söken bir kişi ve Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayarak söz konusu adreste yasa dışı bir şekilde kumar oynayan 18 kişiye idari para cezası kesildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yeri sahibinin polislerden gizlenmek amacıyla iş yeri tabelasını söktüğü ortaya çıktı. Adreste yapılan denetlemelerde ise iş yerinin kıraathane olarak dizayn edildiği ve içeride yasa dışı bir şekilde kumar oynandığı tespit edildi.





İŞ YERİ MÜHÜRLÜ ÇIKTI



Polislerin yaptığı çalışmalarda; iş yerinin 16 Kasım 2020 tarihinde mühürlendiği ve iş yeri sahibi Yaşar D.'nin mührü bozarak kanunlara aykırı bir şekilde hizmet verdiği belirtildi. Adres Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.



18 KİŞİYE CEZA KESİLDİ



İş yeri içerisinde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 18 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi Yaşar D. ise yasal işlemlerinin yapılması için gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.