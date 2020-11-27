SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan koronavirüste 'yeni tedbir' açıklaması

"BÖYLE YAPMAYA DEVAM EDERSEK ARTIŞ KAÇINILMAZ HALE GELİYOR"

Koronavirüs mücadelemizde "Tamam" diye ifade ettiğimiz (Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı) bunlar bizim için çok önemli. Hijyen çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde bu koronavirüsün artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Tabi biz Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

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"HASTANELERDE SORUN YA DA EKSİK YOK AMA..."

Bizim hastanelerle ilgili bir sıkıntımız yok. Fiziki altyapı olarak da bir sıkıntımız yok. Ancak virüsün yayılmasını önlememiz gerekiyor.