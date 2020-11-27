SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan koronavirüste 'yeni tedbir' açıklaması

Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ile hayata geçirilen ek önlemlerle ilgili vaka ve ölüm artışlarındaki seyirle ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Cuma namazı çıkışında İstanbul'da konuşan Erdoğandan son dakika açıklaması: "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"
Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında Üsküdar'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüsle ilgili de önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan yeni tedbirlerin alınacağını belirtti.
SON DAKİKA YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ
"Değerli arkadaşlar yeni tedbirlerle alakalı olarak birinci derece tabi bu işin sorumlusu bildiğiniz gibi Bilim Kurulumuz. Her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyorlar. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere dikkat etmediğini, sigara içmeye varıncaya kadar yapıldığını görüyoruz. Maske kuralına uyulmadığını görüyoruz.
"BÖYLE YAPMAYA DEVAM EDERSEK ARTIŞ KAÇINILMAZ HALE GELİYOR"
Koronavirüs mücadelemizde "Tamam" diye ifade ettiğimiz (Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı) bunlar bizim için çok önemli. Hijyen çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde bu koronavirüsün artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.
Tabi biz Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar | Video
"HASTANELERDE SORUN YA DA EKSİK YOK AMA..."
Bizim hastanelerle ilgili bir sıkıntımız yok. Fiziki altyapı olarak da bir sıkıntımız yok. Ancak virüsün yayılmasını önlememiz gerekiyor.
AŞIDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI: HIZLA İLERLİYORUZ
Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde Aşılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yan etkileri var mıdır? Nelerdir? Bunlarla ilgili hep takiplerimiz devam ediyor. Aşı konusunda son derece hızlı ve titiz davranıyoruz. Sağlık çalışanlarımız da sağ olsun bu anlamda her türlü fedakarlığı yapıyorlar.
KORONAVİRÜS AŞISI KONUSUNDA GÖNÜLLÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Faaliyetlerimiz hızla ilerlerken Rusya, Çin, Almanya özellikle Uğur bey ve eşinin koronavirüs aşısına ilişkin çalışmaları hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla birlikte gönüllüler diyebileceğimiz vatandaşlarımıza yönelik adımlarımız da var. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Bakanımız ve tüm sağlıkçılarımızın kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Son dakika gelişmesi... Başkan Erdoğan "Önceliğimiz vaka ve ölümlerdeki artışın önüne geçmek" dedi
Tabi vaka ve vefat sayılarının artması bu süreçte bizim en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle aşalım.
Yurt dışından alınacak aşı konusu bir matematik süreç değil. Bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere bize verdikleri raporlar üzerinden ilerliyoruz. Bu raporlar ışığında en erken Nisan olduğu konusunda bir öngörü var.
YERLİ AŞIDA ÖNGÖRÜ NİSAN, DİĞERLERİNİ DENEMEYE BAŞLADIK
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları arasında aşı konusu da önemli bir yer tuttu. Erdoğan konuşmasında "Ama tabi Rusya'da sayın Putin'le, Almanya ve Çin ile görüşmelerimiz var. Oralardan gönderilen aşılarla da gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık" dedi.
Erdoğan'ın diğer konu başlıklarındaki açıklamaları şöyle oldu;
VARLIK FONU
Varlık Fonu'nun resmen başkanı biliyorsunuz benim. Daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Bizim önümüzdeki süreçte küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz.
SON DAKİKA KATAR İLE 11 ANLAŞMA İMZALADIK
Dün mesela Katar emirinin ziyareti bu adımlardan biridir. Dün 11 anlaşma imzaladık. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar atılan adımlar var.
Foto: Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani dün Ankara'daydı
KANAL İSTANBUL PROJESİNDE YERLİ VE KÜRESEL TALEPLER VAR
Ve önümüzde en büyük proje benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Bununla ilgili de yoğun şekilde talepler artıyor. Yerli ve Küresel bunlar. Ve yatırımlarımızda durma söz konusu değil. Bu proje ile birlikte İstanbul çok daha farklı bir görünüme, uluslararası olarak da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.