Son dakika: FETÖ’ye İstanbul merkezli 14 ilde “Ankesör Operasyonu”

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'ye operasyon yapıldı. "Ankesör Operasyonu" kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ Operasyonu düzenledi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içersindeki sözde mahrem yapılanması içerisinde yine sözde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladıkları değerlendirilen 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

FETÖ’ye İstanbul merkezli 14 ilde 'Ankesör Operasyonu' | Video