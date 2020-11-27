Son dakika haberi... Türkiye'de kayıp nükleer madde alarmı! Sahte emniyet müdürü çaldı

"TEHLİKELİ OLAYLARA SEBEBİYET VEREBİLİR" YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda elementin tehlikeli kaza veya olaylara sebebiyet vereceği kaydedildi. Yazıda Sezyum-137 elementi hakkında şu son dakika bilgilerine yer verildi:

"Sezyum 137 (CS-137) radyoaktif bir izotop olup doğada bulunmaz. Nükleer reaktörlerde veya özel koşullarda büyük kütle numaralı elementlerin (uranyum, platinyum gibi) bozunması ve bölünmesi sonucu elde edilir. Cs-137 radyoaktif madde ülkemizde üretilmemektedir. Radyoaktif kaynaklar tıp endüstrisinde ve AR-GE amaçlı pek çok alanda kullanılmaktadır. CS-137 radyoaktif kaynağı da yaygın kullanımda olan izopotlardan birisidir, aktivite miktarına bağlı olarak yetkin olmayan kişilerin elinde istenmeyen radyasyon kazalarına veya olaylara sebebiyet vermesi muhtemeldir."

Gizemli nükleer maddenin kayıplara karışmasıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.