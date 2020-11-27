Son dakika haberler: Aslı Baş cinayetinden kurtulmak için FETÖ'ye himmet verdi

Kendisini ve oğullarını, aslı baş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılamadan kurtarmak isteyen Ahmet Bayer'in "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaada, Bayer'in cinayetten sonra İhsan Kalkavan aracılığıyla örgüte ait Bodrum'daki Merter Koleji'ne, bölge imamı Zeki Yağmur'la temasa geçerek maddi yardımda bulunduğu vurgulandı. Savcılık, Bayer'in 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
SON DAKİKA! İHSAN KALKAVAN'A BAŞVURDU
'Miss Model Of The World' yarışmasında 2003 yılı birincisi olan baş'ın öldürülmesi davasında beraat eden Bayer'in "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, Bayer'in baş'ın ölümünden sonra kendisi ve çocuklarını yargılamadan kurtarabilmek için örgüte ait Merter Koleji'ne Bodrum sorumlusu Zeki Yağmur aracılığıyla maddi yardımda bulunduğu yönünde mütalaasını sundu. Bayer'in 'FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme' suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
baş'ın 2010'da öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada baba AhmeBayer, oğulları Volkan ve Hakan Bayer gözaltına alındı. Baba Bayer tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılırken, oğulları Hakan ve Volkan Bayer tutuklandı. Baba Bayer, oğullarını kurtarabilmek için o dönem FETÖ'ye yakın iş insanı İhsan Kalkavan'la telefon trafiğine girdi. Telefon tapelerine göre Kalkavan, Bayer'e örgütün Bodrum'daki FETÖ sorumlusu Zeki Yağmur'la temasa geçmesini tavsiye etti. İlerleyen süreçte ilk etapta Volkan Bayer serbest kalırken, bir süre sonra ise Hakan Bayer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İNTİHAR DEĞİL CİNAYET
baş'ın öldürülmesiyle ilgili davada geçen ocak ayında karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Muğla Cumhuriyet başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıyarak, cinayetin "intihar değil cinayet" olduğu yönünde görüş bildirdi. Baba Bayer'in baş'ın öldürülmesi sonrası kendisi ve çocuklarını yargılamadan kurtarabilmek için giriştiği eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma geçen yıl eylülde tamamlandı. Bayer'e "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan geçen yıl dava açıldı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.
BODRUM İMAMIYLA TEMASA GEÇTİ
Mütalaaya göre baba Bayer, kendisi ve çocukları hakkında yürütülmekte olan bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek amacıyla FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasına başvurdu. Bunu ise örgütün o dönem etkin isimleri arasında yer alan arkadaşı Kalkavan aracılığıyla gerçekleştirdi. Bayer, kendisi ve oğulları hakkında yapılan yargılamada olumlu netice alabilmek amacı ile Kalkavan aracılığıyla Yağmur'la temasa geçti. Mütalaada Bayer'in Kalkavan ve Yağmur'la yaptığı telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları delil olarak sunuldu. Dosyada tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Murat Erkmen'in ifadesine göre, 2014'te Clup Flipper'in sahibi olan baba Bayer, FETÖ ile iltisaklı Merter Koleji'nin yapım sürecinde Yağmur'a para yardımında bulundu.
Son dakika gelen bilgilerde mütalaada bu nedenle Bayer'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçunu işlediği vurgulanarak, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Tanık Erkmen ifadesinde, Merter Koleji'nden alacağı olduğunu ve yöneticilerinden Durmuş Yanteri ile bir görüşme yaptığını söyledi. Erkmen, "Durmuş Yanteri bana hitaben Zeki Yağmur Isparta'dan gelmiş ve Clup Flipper'in sahibi bize para yardımı yapacaktır, bize yapılacak para yardımını Zeki Yağmur almış, artık Clup Flipper'den isteyemeyiz biraz daha beklemen gerekiyor.." ifadelerini kullandı. Durmuş Yanteri'nin ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar ettiği, hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.