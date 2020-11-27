Son dakika haberler: Aslı Baş cinayetinden kurtulmak için FETÖ'ye himmet verdi

BODRUM İMAMIYLA TEMASA GEÇTİ



Mütalaaya göre baba Bayer, kendisi ve çocukları hakkında yürütülmekte olan bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek amacıyla FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasına başvurdu. Bunu ise örgütün o dönem etkin isimleri arasında yer alan arkadaşı Kalkavan aracılığıyla gerçekleştirdi. Bayer, kendisi ve oğulları hakkında yapılan yargılamada olumlu netice alabilmek amacı ile Kalkavan aracılığıyla Yağmur'la temasa geçti. Mütalaada Bayer'in Kalkavan ve Yağmur'la yaptığı telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları delil olarak sunuldu. Dosyada tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Murat Erkmen'in ifadesine göre, 2014'te Clup Flipper'in sahibi olan baba Bayer, FETÖ ile iltisaklı Merter Koleji'nin yapım sürecinde Yağmur'a para yardımında bulundu.