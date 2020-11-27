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Son dakika: 'ın en kritik ismi suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...

'ın nükleer programının mimarlarından suikasta uğradı. İran Savunma Bakanlığı, Fahrizade'nin ağır yaralandığını ve kaldırıldığını hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları suikasttan 'i sorumlu tutarak "Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik" açıklaması yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, 2018 yılında Fahrizade'y hedef göstermiş ve "Bu bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 19:37 Son Güncelleme: 27.11.2020 20:30 ABONE OL
Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...

İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...

ÇATIŞMA ÇIKTI

İran Savunma Bakanlığı, Fahrizade'nin hayatını kaybettiğini aktardı. Bakanlık açıklamasına göre; Fahrizade'nin korumaları ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Bu sırada Fahrizade ve koruması ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İRAN'DAN NET MESAJ

Muhsin Fahrizade öldürülmesi Ortadoğu'da gerimi tırmandırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, suikasttan İsrail'i sorumlu tutttu. Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin bugün Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı: "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."

ZARİF: DEVLET TERÖRÜ

İran Dışişleri Bakanı Zarif de nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi. Zarif, saldırıyı "devlet terörü" olarak tanımladı.

Cevad Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU ONU İŞARET ETMİŞTİ

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika: İran'ın en kritik ismi Muhsin Fahrizade suikasti sonrası Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor...
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