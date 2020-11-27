Zehir tacirlerine nefes aldırmıyorlar! İlk operasyonda 110, ikinci dalgasında 113 kilogram eroin yakaladılar

113 kilogram Eroin maddesi daha ele geçirildi. İlk operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliyle bağlantılı olan bir şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 230 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çifte operasyondaki aramalarda uyuşturucu maddeleri "Jerry" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri "Jerry" ve "Ceviz" buldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Eyüp İlçesi'ne bağlı Göktürk'te "Sosyete Torbacısı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonun ikinci dalgasını gerçekleştirdi. İlk operasyonda; 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin gelir seviyesi üst düzey olan kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilmişti. 110 kilogram Eroin maddesi ve yedi kilogram Kokain maddesi ele geçirilmişti. Operasyonun ikinci ayağında da 113 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. İlk operasyonda yakalanan 13 şüpheliyle bağlantılı bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 230 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çifte operasyondaki aramalarda uyuşturucu maddeleri "Jerry" ve "Ceviz" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri buldu. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.