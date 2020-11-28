İşkence yaparak ölmeyince boğdular

Antalya'da bir mağazada reyon yöneticisi olarak çalışan ve 4 gündür kayıp olan Aykut Çakal'ın (28) cansız bedeni Kepez ilçesi ormanlık olanda gömülü olarak bulundu.

AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRMIŞ

Burdur'un Bucak ilçesinden bir süre önce Antalya'ya taşınan ve giyim üzerine bir mağazalar zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan 23 Kasım gecesinden bu yana haber alamayan İstanbul Silivri'de yaşayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis, Çakal'ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su dökülmesi nedeniyle raporlu olan Çakal'ın cep telefonunun da kaybolduğu andan itibaren kapalı olduğu belirlendi. Polis yapılan aramalara rağmen Aykut Çakal'a ait bir ize rastlayamadı. Kayıp gencin yakınları, 2008 model otomobilin ise kaybolmasının ardından Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu polise bildirdi. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir kişiyi yanında getirdiği, aracın sahibiymiş gibi satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALDI

Gelişmelerin ardında polis aracın satıldığı galeriden satışı yapan M.K. ve Suriye uyruklu M.J.'yi tespit etti. Ardından M.J gözaltına alındı. M. J., yapılan sorgusunda Aykut Çakal'ı M.K. ile birlikte Kepez ilçesi ormanlık alana götürerek döverek işkence yapıp öldürmeye çalıştıklarını ölmeyince de boğduklarını sonra da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. M.J., daha sonra da Akyut Çakal'ın cep telefonu, üzerindeki paraları ve aracın anahtarı ile ruhsatını aldıklarını belirterek, otomobili 86 bin liraya sattıklarını anlattı. M.J., ayrıca olayı Aykut Çakal la bir ara ev arkadaşlığı da yapan M.K.'nin planladığını olaydan sonra Gaziantep'e kaçtığını söyledi. Gelişmelerin ardın polis çalışmayı genişletti ve M.J.'ye yer gösterme yaptırarak cesedi nereye gömdüklerini göstertti.

CESEDİ ÇIKARILDI

Suriye uyruklu M.J.'nin itiraflarının ardından polis cesedi gömüldüğü yerden sabaha karşı 04.00 sularında kepçe yardımı ile çıkardı. Tanınmaz halde olan Aykut Çakal'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Oğlunun korkunç bir cinayete kurban gittiğini öğrenen baba Niyazi Çakal, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun parası ve arabası için öldürüldüğünü belirten acılı baba, "Üniversiteden sonra şimdiki çalıştığı işyerine girdi. Kısa sürede yükseldi. Bir süre önce Bucak'tan Antalya'ya alışveriş merkezi içindeki mağazaya yönetici olarak atadılar. Bu kişilerden bir tanesi burada aynı evde kalan arkadaşı imiş" dedi.

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardına Aykut Çakal'ın cenazesi Toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine götürüldü. Oğlunun cansız bedeni cenaze aracına konuluşu sırasında gözyaşlarına boğulan acılı baba Nihat Çakal, "Oğlum sana nasıl kıydılar. Hayatının baharında genç yaşta" diyerek ağıt yaktı. Aykut Çakal'ın mağazada çalışan mesai arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.