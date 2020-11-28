SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Kasım hasta ve vaka sayılarını açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 28 Kasım koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

28 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 174.443

VAKA SAYISI:.30.103

HASTA SAYISI:6.714

VEFAT SAYISI: 182

İYİLEŞEN SAYISI:3.611

HER BİRİMİZ TEDBİRLERE UYMAKLA MESULÜZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 171.113

VAKA SAYISI:.29.845

HASTA SAYISI:6.592

VEFAT SAYISI: 177

İYİLEŞEN SAYISI:3.845



BAKAN KOCA: KISITLAMALAR KAÇINILMAZ OLUR

Bakan Koca: ''Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir''