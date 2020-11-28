SON DAKİKA: Yeni tedbirler alınacak mı? Başkan Erdoğan Kabine'yi koronavirüs gündemiyle topluyor! Bakan Koca sunum yapacak

Kabine toplantısında ayrıca ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar da görüşülecek. Ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra başta Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Suriye meseleleri olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.