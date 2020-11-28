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Teröristin taziyesine katılan ’lilere soruşturma

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Teröristin taziyesine katılan HDP’lilere soruşturma
Tunceli'de düzenlenen operasyonda öldürülen terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziyeye giden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun hakkında soruşturma başlatıldı. Ahpanos Vadisi'nde 10 Kasım'da düzenlenen hava destekli operasyonda terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki örgütün sözde Tunceli saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirilmişti. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun'un öldürülen PKK'lının ailesine yaptığı taziye ziyaretine ait fotoğrafların paylaşılması üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası" suçundan soruşturma başlatıldı. HDP Milletvekili Alican Önlü'nün dosyası yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken il eşbaşkanları hakkındaki soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.
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Teröristin taziyesine katılan HDP’lilere soruşturma
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