Tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksoy hakkında, bakanlık mülkiye başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'zimmet' suçu kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekildi. Aksoy'un, bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı hatırlatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.Aksoy'un 18 aylık görevi süresince yaklaşık 50 milyon liralık vurguna imza attığı tespit edilmişti. İhale verilen şirketlerin adreslerinin sahte beyan olduğu, belediyenin bilgisayar aldığı şirketin adresinde demir atölyesi, dezenfektan aldığı şirketin adresinde ise pizzacı olduğu ortaya çıkmıştı.