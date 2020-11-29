CHP ve ortağı HDP'den komik teklif: Zaten ücretsiz olan aşı için "ücretsiz olsun" önerisi verdiler

KOCA'NIN AÇIKLAMALARINI GÖRMEZDEN GELDİLER

CHP'nin yayın organı Halk TV, Sağlık Bakanı'nın ücretsiz aşı yapılacağına dair açıklamalarını görmezden gelerek, "HDP dün komisyonda koronavirüs aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet gazetesi ise, "Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi böyle reddedildi.

HDP'nin koronavirüs aşısının ücretsiz olması için verdiği önerge reddedildi" dedi. Oda TV ise, "Herkese ücretsiz aşı yapılsın" önergesi Meclis'te reddedildi. Koronavirüs aşısının ücretsiz olmasına dair önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadeleriyle duyurdu.