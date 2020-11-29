CHP’li vekil Ali Mahir Başarır'dan çirkin sözler! Türk ordusuna satılmış dedi

Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir,Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… ''sözleriyle tepki gösterdiler. İki tartışmacı küstah çekilin konuşmasını engelledi.

CHP'li vekilin "Satılmış ordu" hakaretine Mahir Ünal'dan sert tepki | Video



TÜRK ORDUSUNA SATILMIŞ DEDİ



Türk ordusu için ''Satılmış'' diyen CHP'li Başarır'a vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar ,'' Şanlı Kahraman Türk Ordusuna hakaret edemezsin…haddine mi'' DERKEN, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Muhaberat atığı, Esad aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı bir televizyon programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir'' değerlendirmesinde bulundu.





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