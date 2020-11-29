İslam düşmanlığı virüsten daha hızlı yayılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne gönderdiği video mesajda önemli açıklamalar yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın hitabının satırbaşları:

İSLAM DÜŞMANLIĞI VİRÜSÜYLE DE MÜCADELE EDİYORUZ: Bu sene sadece Kovid- 19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel ırkçılık ve ayrımcılık gizlenemez boyutlara ulaştı. Ümitsizliğe düşmeyi küfürle eş gören bir dinin mensupları olarak umudumuzu asla yitirmedik, yitirmiyoruz. Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında peygamberimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir.

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DEVLET BAŞKANI SEVİYESİNDE TEŞVİK EDİLİYOR: İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, siyaseti esir alan, günlük hayatı zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren bir akıma dönüştü. Birçok ülkede inancından, dilinden, adından veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanlar'ın ötekileştirilmesi artık sıradan hale geldi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılması, Fransa'da ise basın özgürlüğü adına Hazreti Peygamberi tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesi Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılardan sadece birkaçı. Geçen yıl Yeni Zelanda'da 52 kardeşimizin şehit edildiği terör saldırısı, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz tehdidi gözler önüne sermiştir. 2017 yılında Kanada'daki cami saldırısında 6 Müslüman hayatını kaybetti. Daha önce 2015 yılında Chapel Hill kentinde pırıl pırıl 3 evladımız, yine bir ırkçı tarafından evlerinde vurularak şehit edildi. Irkçı eylemlerin hedefinde elbette sadece Müslümanlar bulunmuyor. Kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de bu saldırılardan olumsuz etkileniyor. Zihniyet itibarıyla DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin, giderek daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz.







KARDEŞİNİ SIRTINDAN HANÇERLEME BİR MÜSLÜMAN'A ASLA YAKIŞMAZ: Her kim kardeşini kökeninden, ırkından veya ten renginden dolayı hor görüyorsa, o İslam'ın ruhunu, rahmet ve merhamet Peygamberi Efendimizin kutlu mesajını kavrayamamıştır. Çünkü biz Türk, Arap, Acem, Afrikalı, Malay, Hintli, Amerikalı olmadan önce 'Bezm-i Elestte Kalü Bela' demiş Müslümanlarız. Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir. Müslüman hak yemediği gibi, hakkına, hukukuna, onuruna el uzatılmasına da müsaade etmez. Müslüman şiddete bulaşmadığı gibi, kör şiddetle birilerinin haklarını gaspetmesine de rıza göstermez. Müslüman, barış, adalet ve tüm insanlığın huzuru için sorumluluk üstlenen bir misyonun temsilcisidir. Kardeşini sırtından hançerleme bir Müslüman'a asla yakışmaz.



KUDÜS'ÜN HAKKINI CANIMIZ PAHASINA SAVUNMALIYIZ

Biz ümmetin bir ferdi olarak şahsımızla, ailelerimiz ve komşularımızla beraber, milyarlarca kardeşimizin de mesuliyetini taşıyoruz. Suriyeli mazlumların, açlıktan ve hastalıktan kırılan Yemenli çocukların, Filistinli yetimlerin hukukunu da korumakla mükellefiz. Bizler İslam ümmetinin harimi ismeti, namusu, gözbebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız. Türkiye olarak Filistin'den Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan Suriye'ye kadar İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki sıkıntılara bu anlayışla yaklaşıyoruz. Zalimlere karşı dik duruyor, sağlam duruyor, mazlumun kimliğine bakmadan elinden tutuyoruz.