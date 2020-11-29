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Son dakika haberi! duyurdu! kararı açıklaması!

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle kararları alınmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitimle ilgili Ankara'dan son dakika haberi geldi. Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. Uzaktan eğitim kararı daha önce de İstanbul ve Bursa için alınmıştı. İşte son dakika uzaktan eğitim kararının detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 14:28 Son Güncelleme: 29.11.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika haberi! Ankara Valiliği duyurdu! Uzaktan eğitim kararı açıklaması!

Son dakika: Ankara Valiliğinden uzaktan eğitim açıklaması: Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi.

SON DAKİKA ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Ankara Valiliğinden gelen son dakika habere göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."

İSTANBUL VE BURSA'DA DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMİŞTİ

Artan vakalar nedeniyle İstanbul ve Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim ve öğretim uygulamaları alınan kararla uzaktan eğitime dönüştü. İstanbul için 1 Aralık - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bursa'da ise uzaktan eğitim uygulaması 30 Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

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Son dakika haberi! Ankara Valiliği duyurdu! Uzaktan eğitim kararı açıklaması!
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