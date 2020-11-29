Son dakika haberi: Deprem uzmanından kritik uyarı geldi! 7 şiddetinde bir deprem olabilir...

'Fay hatları hareketli' diyen Özener, "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.