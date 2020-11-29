Son dakika haberi: Deprem uzmanından kritik uyarı geldi! 7 şiddetinde bir deprem olabilir...

SON DAKİKA! Meclis, deprem hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu önceki gün alanında uzman kişileri dinledi. Komisyona katılarak toplanma alanları ile ilgili bilgiler paylaşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, illerde belirlenen yer sayısını sundu. Güllüoğlu, "İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da bin 715, İzmir'de bin 646 olmak üzere toplam 18 bin 925 toplanma alanı belirledik" dedi.
SON DAKİKA DEPREM UYARISI: HER AN 7 ÜSTÜNDE DEPREM OLABİLİR
Komisyona katılarak çalışmalarını anlatan ve uyarılarda bulunan isimlerden bir diğeri ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener oldu. Özener, komisyondaki konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.
'Fay hatları hareketli' diyen Özener, "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.