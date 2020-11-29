SON DAKİKA HABERİ Hafta içi sokağa çıkma yasağı geliyor; İşte kritik iller!

Son dakika haberi… Koronavirüste artan vakalar sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu harekete geçti. İki haftadır hafta sonları için 20.00 ila 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de dahil edilerek uygulanmaya başlanması gündemde. Bu yasak gerçekleşirse hafta sonu kısıtlaması da pandeminin ilk günlerindeki gibi uygulanacak. Ayrıca kritik bazı şehirlere de seyahat (giriş-çıkış) kısıtlaması da getirilebilir. İşte o iller ve diğer detaylar;