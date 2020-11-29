Son dakika haberi! RTÜK'ten flaş açıklama! O yayın hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik sözlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"KAHRAMAN ORDUMUZ YÖNELİK KULLANILAN ÇİRKİN İFADELERİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada, "Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir. Kültürümüzde peygamber ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri aziz milletimizin yüz akıdır. Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri yer aldı.